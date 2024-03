Lyons Rugby, dopo due mesi torna il campionato: arrivano al Beltrametti le Fiamme Ore

Dopo due mesi torna la serie A Elite con la 14esima giornata di campionato che, per la Sitav Lyons, significa ritorno al Beltrametti. Nel pomeriggio (inizio alle 14.00) la squadra bianconera ospita le Fiamme Oro in un confronto che se per i piacentini vale per l’acquisizione di punti salvezza, per i poliziotti romani vale la difesa di un sesto posto per accedere ai play off.

Il bilancio bianconero annovera fino a questo momento il doppio successo sul Vicenza e l’impresa compiuta a Rovigo ad inizio campionato, oltre ad un bottino di ben otto punti di bonus difensivi.

Le Fiamme Oro contano invece cinque vittorie: due volte a spese del Vicenza, poi Sitav Lyons e Mogliano, in sostanza le formazioni impegnate nella rincorsa alla salvezza, e Valorugby Emilia, l’unica delle cinque squadre approdate ai play off.