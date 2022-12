I Lyons provano a rilanciarsi: alle 15.00 arriva il Cus Torino penultimo in classifica

Due partite per concludere il girone di andata, mettere al sicuro il discorso salvezza e magari poi cercare di risalire posizioni in classifica.

Questo l’obiettivo che i Lyons Rugby proveranno a raggiungere prima della fine dell’anno, iniziando da questa ottava giornata di Top 10 che per i bianconeri coincide con l’anticipo di oggi alle 15,00: al Beltrametti arriva il Cus Torino, penultimo in classifica.

Nel prossimo turno i Lyons saranno invece ospiti del Mogliano, al momento ultimo in classifica.

Insomma, per Bruno e compagni è arrivato il momento della verità, sotto forma di doppio test per stabilire se la squadra bianconera deve limitarsi a lottare per la salvezza, o se possiede quella maturità e quella qualità che conducono a traguardi più ambiziosi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà