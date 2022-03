Piacebaskin, quando un canestro annulla le diversità: “Questo sport è inclusione”

Matteo si libera con una finta di un avversario e dopo un paio di palleggi serve un assist al bacio che premia lo scatto di Mariana, la quale prende palla e da due passi fa canestro. I due si danno il cinque, i compagni (e anche gli avversari) si complimentano con loro, dalle tribune il pubblico applaude. Matteo Soragna è stato uno dei pilastri della Nazionale di basket tra il 2001 e il 2009, in maglia azzurra ha anche vinto un bronzo agli Europei di Svezia del 2003 e un argento alle Olimpiadi di Atene del 2004, Mariana Vento, invece, è una giovane ragazza disabile. Giocano nella stessa squadra e si divertono un mondo.

Matteo e Mariana sono solo due dei 23 tesserati di Piacebaskin, associazione sportiva dilettantistica nata a Piacenza qualche mese fa su iniziativa di don Giuseppe Tosca, parroco della Santissima Trinità, e Baldovino Vento, padre di Mariana e presidente della neonata realtà piacentina che ieri pomeriggio è stata ufficialmente presentata all’interno di una delle due palestre dell’ex Laboratorio Pontieri.

“Il termine baskin – ha spiegato Vento – unisce basket e integrazione. E’ uno sport nato nel 2003 a Cremona con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’inclusione di persone con disabilità fisiche o intellettive. Questa disciplina vede la partecipazione di normodotati e disabili sia fisici che mentali nella stessa squadra, consentendo loro di esprimere al meglio le proprie capacità. Uno sport che si adatta alle diversità delle persone e non il contrario, in grado di arricchire non solo i ragazzi disabili ma anche e soprattutto i normodotati, i quali sviluppano nuove capacità di comunicazione, mettendo in gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive anche molto intense. Piacebaskin – ha proseguito – è la seconda squadra di Piacenza. La prima, nata qualche anno fa sempre su iniziativa mia e di don Tosca, è Assigeco, un tempo chiamata Caorso Baskin. Visto l’alto numero di nostri tesserati e le richieste sempre maggiori, potrebbero nascere presto nuove squadre: per noi è un’utopia divenuta realtà”.

Quella di ieri è stata un’occasione, oltre che per assistere a una partita amichevole tra la compagine piacentina e il Sansebaskin di Cremona, anche per ammirare da vicino le maglie ufficiali del Piacebaskin. Divise di gara, naturalmente biancorosse, realizzate con il sostegno della Fondazione Ronconi-Prati e Australian. A breve, infatti, si aprirà il campionato di baskin e Piacenza sarà inserita nel girone Lombardia sud.

“E’ sicuramente importante sostenere realtà come il Piacebaskin – ha sottolineato Giorgio Losi, membro del Cda della Fondazione – perché ci dimostrano, attraverso la loro attività, come la diversità rappresenti un concetto che può essere facilmente superato con la buona volontà. Vedere persone normodotate e diversamente abili giocare insieme nello stesso campo è qualcosa di magico perché dimostra che è possibile l’unione sotto un unico sport, sotto un’unica filosofia, di persone aventi caratteristiche fisiche o intellettive così differenti. Una bellissima esperienza, per noi, sostenere questa associazione”.

Stasera alle 20.05 andrà in onda su Telelibertà lo speciale a cura del giornalista Marcello Tassi interamente dedicato a Piacebaskin, all’interno del format “L’intervista”. Al suo interno le testimonianze di giocatori e dirigenti, assolutamente da non perdere.

LE FOTO DELLA PARTITA DI ANGELA PETRARELLI