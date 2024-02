Il Piccolo museo della Poesia è salvo, c’è il sostegno della Fondazione Ronconi-Prati

Il Piccolo museo della Poesia, è salvo. Almeno per tutto il 2024. A distanza di dieci anni dall’avvio, l’avventura di questa realtà rischiava di finire. Era l’autunno scorso quando il direttore Massimo Silvotti lanciava un appello affinché le istituzioni e la città si attivassero per impedire la fine di una esperienza unica in Italia e probabilmente in Europa e nel mondo, e la co-direttrice Sabrina De Canio sperava “in un miracolo – erano le sue parole – per una eccellenza capace di mettere Piacenza al centro della mappa del mondo”.

Ora l’annuncio di una importante novità, anzi due: il sostegno economico della Fondazione Ronconi-Prati, e l’incontro con il Ministero della Cultura, che potrebbe aprire nuove e inaspettate prospettive con l’ipotesi di istituzione di un museo nazionale.

Nuova linfa quindi, economica e motivazionale, per una realtà ancora poco conosciuta dai piacentini ma riconosciuta a livello internazionale.