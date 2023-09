“Senza risposte dalle istituzioni il Piccolo museo della poesia chiuderà”

“Il primo gennaio 2024, a distanza di dieci anni dall’apertura di questo luogo di cultura, l’avventura del Piccolo museo della poesia terminerà se nel frattempo non saranno arrivate risposte concrete dalle istituzioni e fondi che ci permetteranno di avviare una gestione sostenibile”. C’è grande rammarico nelle parole di Massimo Silvotti, co-direttore del centro culturale capace di tessere relazioni internazionali e diventare un punto di riferimento per poeti e artisti provenienti da tutto il mondo.

Questa mattina, all’interno della meravigliosa chiesa di San Cristoforo, erano presenti tanti giovani pronti a sostenere quella che è a tutti gli effetti una peculiarità nel panorama cittadino e non solo. “Siamo riusciti a coinvolgere tanti ragazzi e ragazze in questi anni – spiega la co-direttrice Sabrina De Canio -. Abbiamo reso il museo un luogo di incontro con grandi maestri e gli incontri, lo sappiamo, sono decisivi per il nostro futuro. Voglio sperare in un miracolo perchè questo museo è un’eccellenza che ha messo Piacenza al centro della mappa del mondo. Salviamo questa realtà unica nel suo genere”.