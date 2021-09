“Cento poeti per cento canti”: autori di tutto il mondo omaggiano Dante a Piacenza

Hanno letto ogni singola parola della Divina Commedia, in collegamento mondiale, senza pause, dalle prime ore del mattino fino a notte fonda. Così ieri (13 settembre) oltre cento poeti, riuniti nel Piccolo museo della poesia di Piacenza, hanno omaggiato Dante Alighieri, esattamente a settecento anni dalla sua morte, che avvenne nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.

L’iniziativa si √® svolta nell’ex chiesa di San Cristoforo in via Genocchi, sede dell’ente culturale, in diretta sulla pagina Facebook “Radio Raccontiamoci”. Il sommo poeta Dante ha unito – ancora una volta – autori e interpreti provenienti da varie parti d’Italia, e non solo. La performance collettiva, dal titolo “Cento poeti per cento canti”, √® stata inoltre arricchita dai video di sei poeti in Giappone.