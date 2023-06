Alluvione, per disabili e bambini i primi aiuti con la raccolta fondi di Libertà

Disabili e bambini piccoli. Almeno in questa prima fase la “mano tesa” dei piacentini che in queste settimane hanno aderito alla raccolta fondi di Editoriale Libertà e Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati per aiutare gli alluvionati della Romagna sarà allungata a queste due fasce fragili.

Il doveroso impegno assunto dai promotori dell’iniziativa era quello di illustrare via via nel dettaglio le destinazioni operative delle donazioni che in queste ore hanno raggiunto la quota di 65mila euro. I fondi raccolti saranno indirizzati da un lato a contribuire all’acquisto di un “taxi” per disabili, e cioè un veicolo dotato di pedana che sarà messo a disposizione della Pubblica Assistenza di Forlì; dall’altro a sostenere la ricostruzione della scuola dell’infanzia “Asilo Azzaroli” di Sant’Agata sul Santerno (nel Forlivese) semidistrutta dall’acqua e dal fango. Si tratta di interventi di soccorso e progetti di rinascita mirati e circoscritti, individuati insieme a Anpas-Croce Bianca e Croce Rossa, con le cui sedi di Piacenza l’iniziativa in corso è stata concertata.

Per contribuire resta aperto un conto corrente presso Crédit Agricole Italia intestato a Editoriale Libertà spa: il codice Iban è IT 44 I 06230 12601 000032388125. La causale da indicare è “Libertà per alluvionati Emilia Romagna”.

