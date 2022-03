Corsi di karate gratuiti per ragazze dai 5 ai 20 anni: il progetto “Fight Like a Girl”

Il Centro Farnesiana Karate Piacenza – Acrobatic è stato incluso tra le 250 società sportive in tutta Italia che potranno aderire al Progetto Fijlkam “Fight Like a Girl” (combatti da ragazza), progetto di promozione e di sensibilizzazione alla pratica delle discipline Fijlkam (judo, lotta, karate e jiu-jitsu) rivolto alle atlete dai 5 ai 20 anni.

Il progetto si colloca all’interno delle attività di finanziamento di sport e salute e delle Federazioni Sportive Nazionali volte ad incentivare l’accesso allo sport, in particolare a seguito delle restrizioni conseguenti alla pandemia che hanno messo a dura prova lo sport di base e il lavoro svolto da tutte le società sportive sul territorio.

Il sodalizio piacentino avrà l’opportunità di offrire gratuitamente un corso di karate a ragazze che sperimentano per la prima volta una disciplina Fijlkam, a partire dal 10 aprile fino al 10 giugno: in questo modo le ragazze potranno accedere, senza alcun costo, al corso di karate e sperimentare per due mesi questa bella disciplina.

Il direttivo tecnico composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli “è lieto – si legge in una nota – di accogliere tutte le bambine e ragazze piacentine che vorranno partecipare ai corsi gratuiti”.