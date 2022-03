Gas Sales Bluenergy, sale la tensione playoff. Zlatanov: “Ora il clima giusto”

“Da quanto sto vedendo in questi giorni in palestra, la squadra vive un momento molto diverso rispetto a qualche settimana fa. Tutti sono sul pezzo e c’è grande attesa per questa partita, per questa fase della stagione che è la più attesa dell’anno”.

Così, il direttore generale della Gas Sales Bluenergy Hristo Zlatanov ha parlato in vista del match che sabato sera attende Piacenza: a Trento, alle 20.30, scatta infatti gara-1 dei playoff scudetto, un quarto di finale dal pronostico che pende pesantemente dalla parte trentina, ma i biancorossi hanno le carte in regola per trasformarsi nella mina vagante degli spareggi-scudetto.

Zlatanov ha parlato a margine della conferenza organizzata dall’ufficio stampa del club cittadino occasione per consolidare il legame della società con il mondo delle aziende che operano nella direzione della produzione in modalità ecosostenibile. A Trento, Holt e compagni si ristoreranno con Acquainbrick, start-up rappresentata ieri dal giovane dirigente Federico Ragusa. Gas Sales Bluenergy che dunque prosegue nella sua operazione volta a creare quanti più legami possibili con le realtà economiche locali e non, ieri presente anche Davide Ferrari, responsabile della X-Stream, società di telecomunicazioni entrata a far parte dell’orbita di sponsor e sostenitori di Piacenza.