Seconda giornata di Serie B: il Piacenza Baseball affronta gli “eterni rivali” di Codogno

Scatta oggi il secondo turno del campionato di Serie B di baseball e per Piacenza è subito derby: sul diamante di viale della Resistenza a Codogno si affrontano le due “eterni rivali” del girone A. Con gara 1 alle 11.00 e gara 2 a seguire, Codogno e Piacenza daranno vita alle ennesime sfide al cardiopalma cha caratterizzano ogni anno la stagione del baseball nostrano.

Annoverate entrambe tra le favorite, le compagini rivali hanno concluso il primo turno con umori diversi: i biancoblu hanno pareggiato la serie contro Milano, altra candidata alla testa della classifica, perdendo in walk-off gara 1 agli extra inning e vincendo per 11-8 il secondo incontro. Piacenza invece, come nelle passate stagioni, è partita con il freno a mano tirato perdendo entrambi gli incontri in casa con lo Junior Parma. Da rivedere decisamente la difesa biancorossa, colpevole di troppi errori, e la concretezza in attacco; mentre le note positive della prima giornata arrivano dal reparto lanciatori. Proprio da questa base Marenghi e staff sono chiamati a ripartire per raddrizzare immediatamente le sorti di un campionato che ha già dimostrato con i primi risultati l’alto livello di competitività, con tutte le squadre che saranno in grado di fare risultato e di mettere in difficoltà ogni avversaria.