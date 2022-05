Piacenza Baseball a caccia di nuove vittorie: al De Benedetti arriva Alghero

Dopo le due trasferte consecutive sui campi di Codogno e Avigliana, vissute tra alti e bassi, in questo turno domenicale, (8 maggio) il Piacenza Baseball fa ritorno al De Benedetti per ospitare la Catalana Alghero.

Per agevolare il viaggio di ritorno in Sardegna della squadra ospite, gara1 inizierà alle ore 10.30 mentre gara2 si giocherà 45 minuti dopo la conclusione di gara1.

E’ certamente un turno importante per la squadra biancorossa, desiderosa di recuperare fiducia e soprattutto punti in classifica. Ma non sarà così facile, dato che la squadra sarda conta su di un monte di lancio di altissimo livello. Alghero ha costruito le proprie fortune, ottenendo quattro vittorie consecutive proprio grazie a questi formidabili lanciatori e ora si trova ad occupare una posizione di classifica in odore di playoff.

Il ritorno al De Benedetti potrebbe servire a risvegliare le ambizioni della squadra di Marenghi: il campionato è solo all’inizio ma considerando l’estremo equilibrio di questo “girone di ferro”, i biancorossi devono evitare di compiere altri passi falsi.

In mattinata (ore 10), al Montesissa, la under 14 ospita i pari età della Crocetta Parma.

Le gare in programma: Piacenza-Catalana Alghero; Fossano-Ares Milano; Junior Parma-Milano; Codogno-Avigliana. La classifica del Girone A: Avigliana 4v 0p; Catalana Alghero 4v 2p; Milano 4v21p; Ares Milano 3v 3p; Junior Parma 2v 2p; Piacenza 2v 4p; Codogno 2v 4p; Fossano 1v 5p.