Tutte le emozioni della mezza maratona di Piacenza in diretta dalle 10 su Telelibertà

Chi vorrà godersi l’edizione 2022 della Placentia Half Marathon lo potrà fare comodamente seduto davanti al televisore. Proprio come negli anni passati infatti, Telelibertà trasmetterà in diretta televisiva l’evento seguendo nel dettaglio la competizione.

In piazza Cavalli, l’organizzazione, ha allestito un piccolo “villaggio” con alcuni gazebo, dove verranno gestite le operazioni di trasmissione e comunicazione con tutti i partecipanti (via Internet e social), e saranno presenti anche i media locali che documenteranno in diretta tutto quello che succederà dall’inizio alla fine.

Telelibertà trasmetterà immagini, contributi e approfondimenti da piazza Cavalli a partire dalle 10.00, con interviste e collegamenti con tanti partecipanti e ospiti. L’appuntamento sarà condotto da Marcello Tassi, che dal suo “salottino” all’interno del gazebo di piazza Cavalli, ci farà vivere l’Half Marathon con i commenti a caldo dei suoi ospiti, tra i quali non mancheranno gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti e la madrina dell’evento Claudia Salvarani.

Il lungo viaggio dall’inizio alla fine della mezza maratona proseguirà con interviste alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, su tutte ovviamente “Progetto Vita” e Unicef Piacenza, che porterà come ospite speciale la presidente regionale Nicoletta Grassi. Ci saranno anche contributi registrati dei protagonisti degli eventi collaterali del sabato, come “Andrea a i Corsari della Maratona” e Silvia Furlani, che quest’oggi correrà la mezza maratona per trasmettere il proprio messaggio di solidarietà verso le persone disabili, e in particolare per chi è affetto da sclerosi multipla.