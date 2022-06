Piacenza Baseball, un turno di riposo e poi sotto con il girone di ritorno

Terminato il girone d’andata di Serie B con un bilancio di sette vittorie e altrettante sconfitte, il Piacenza Baseball per una domenica si ferma e attende i verdetti dagli altri diamanti, dove sono in programma due recuperi (a Parma tra Junior e Avigliana) e due anticipi (a Milano c’è il derby meneghino tra Milano ’46 ed Ares).

Dopo questo turno ci si tufferà nel girone di ritorno. Intanto la Fibs ha deciso che, per quanto concerne i play-out, non saranno giocati dalle ultime quattro di ogni girone bensì dalle ultime due squadre, con quinta e sesta classificata che concluderanno il loro campionato a fine luglio senza post-season. Tutto immutato, invece, per quel che riguarda i play-off promozione: spazio alle migliori quattro che si sfideranno a settembre con le migliori 4 del girone B, attualmente capeggiato da Reggio Emilia davanti a Junior Alpina Trieste, Bolzano e Crazy San Bonifacese. Al di là quindi di questi cambiamenti in corsa, sempre discutibili, nel mirino del Piacenza resta una delle prime quattro posizioni. Adesso il gradino occupato è il quinto e nonostante qualche tentennamento di troppo la matematica, e non solo quella, lascia ancora notevoli chance alla squadra allenata da Gianluca Marenghi. Il Piacenza, in sostanza, è arbitro del proprio destino.

LA CLASSIFICA

Avigliana 667 (12-8-4), Milano 643 (14-9-5), Codogno 571 (14-86), Ares Milano 538 (13-7-6), Piacenza 500 (14-7-7), Catalana Alghero 429 (14-6-8), Junior Parma 333 (12-4-8), Fossano 308 (13-4-9).