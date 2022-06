Piacenza Baseball, con la trasferta in casa dello Junior si apre il girone di ritorno

Concluso il turno di riposo, riprende il campionato di serie B e così pure la marcia del Piacenza Baseball, che da questa domenica prevede l’inizio delle quattordici gare del girone di ritorno. Il turno odierno trova i biancorossi allo stadio Massera di via Parigi a Parma (inizio alle 11.00) per il doppio confronto con lo Junior che, nella sfida di andata, ebbe la meglio nei due incontri grazie ad altrettante prestazioni molto concrete. Il cammino in campionato dello Junior Parma è quindi proseguito tra alti e bassi, subendo alcune sconfitte potenzialmente evitabili fino a ritrovare nuove certezze nella parte finale del girone di andata.

Anche il Piacenza ha alternato prestazioni convincenti, esaltate da risultati molto importanti, ad altre contrassegnate da rimonte clamorose senza riuscire ad opporre alcuna reazione. Risultati altalenanti che hanno impedito ai ragazzi di Marenghi un rendimento più continuo, sprecando una serie di opportunità che hanno finito per pesare in chiave classifica. In realtà si tratta di un’analisi del tutto distorta se comparata ai numeri e alle statistiche conseguite dalla squadra biancorossa, tra le migliori del proprio girone per quanto concerne il reparto offensivo nonostante spesso fatichi a concretizzare con corridori in posizione punto. Stesso discorso relativo al reparto lanciatori, dove le basi regalate agli avversari sono pochissime ed anche la media di punti guadagnati non è affatto elevata. In negativo invece, i riscontri relativi alla fase difensiva, dove il numero di errori commessi risulta elevato e la conseguente media difesa è quindi bassa. Statistiche e numeri che chiariscono la parità di vittorie e sconfitte raccolte dai biancorossi nella prima parte del torneo.

Le gare in programma

Junior PR-Piacenza; Catalana Alghero-Ares MI; Fossano-Avigliana; Codogno-Milano Classifica Girone A: Milano 10v 6p; Avigliana 9v 5p; Codogno 8v 6p; Ares MI 8v 7p; Piacenza 7v 7p; Catalana Alghero 6v 8p; Junior PR 5v 9p; Fossano 4v 9p