Atletica Piacenza, due argenti per Bianca Russo e Angela Chinosi alle finali regionali

L’Atletica Piacenza è tornata in pista nelle categorie giovanili, in occasione dei Campionati di Società Ragazzi e Cadetti, in entrambi i casi con la squadra femminile.

La finale regionale dei CdS Ragazzi e Ragazze si è tenuta proprio a Piacenza il 5 giugno, dove la società biancorossa ha visto uscire il meglio dalle sue più giovani interpreti.

Splendida medaglia d’argento per Bianca Russo, che ha corso i 1000m Ragazze in 3’23”48, suo primato personale. Un altro argento è stato vinto da Angela Chinosi nei 2km di marcia: la marciatrice in erba ha coperto la distanza in 11’59”02 aggiudicandosi la seconda piazza, seguita a breve distanza dalla compagna di squadra Caterina Millione 13’04”28.

AL termine delle gare, la squadra è riuscita a raggiungere la dodicesima piazza.

La finale dei CDS Cadetti e Cadette si è invece tenuta a Ravenna, il fine settimana successivo. Tra i risultati più importanti troviamo sicuramente quelli di Caterina Bussei, sesta nel lancio del disco con 19,91m. Sempre Caterina ha poi lanciato il perso a 7,40m. Altra ottima prestazione per Camilla Maria Ghezzi, ottava nel lancio del giavellotto, scagliato a 24,17m.

Sesta la staffetta 4×100 composta da Isabella Zorzetti, Paola Rebecchi, Vittoria Paratici e Anna Rossetti, capaci di portare il testimone al traguardo in 56”19.

Bene anche il 10”79 di Sofia Cefalotti sui 80m, e il record personale di 45”13 di Maria Garioni sui 300m. Molto brave anche Veronica Cino sugli 80hs, chiusi in 13”73, e Giorgia Grazio, 7’40”85 sui 2000m.

Ora l’attenzione torna alle categorie superiori, in attesa di buoni risultati per i Campionati italiani e per l’esordio stagionale di Andrea Dallavalle nel salto triplo a Grosseto.