Per il Piacenza Baseball c’è la sfida più attesa: oggi scatta il derby con Codogno

Il Piacenza Baseball torna sul terreno amico dopo quasi un mese trascorso tra due trasferte e la sosta di metà campionato. Domenica 19 giugno, primo incontro alle 11.00 e gara2 un’ora dopo la chiusura di gara1, allo Stadio di Via delle Novate andrà in scena il classicissimo derby del Po: Piacenza-Codogno.

La formazione guidata da Finetti occupa attualmente la terza piazza del Girone A di Serie B, con un solo incontro di vantaggio sui biancorossi quarti. Il cammino delle due compagini è finora molto simile, fatto per la maggior parte di pareggi nelle doppie sfide settimanali. Ciò che conforta entrambe è che questo trend è pressoché lo stesso per tutte le contendenti, segno di un equilibrio marcato che si rafforza giornata dopo giornata. Se però per alcune squadre la situazione rappresenta un fattore positivo, per Piacenza e Codogno suona più come una delusione, avendo entrambe perso partite sulla carta abbordabili. Analizzando i numeri si evince che Piacenza prevale in attacco, mentre Codogno ha statistiche migliori dal monte di lancio ed in difesa. Ma come sempre e in tutti gli sport, i derby sono sempre partite a se in cui prevalgono orgoglio ed altri fattori; come peraltro dimostrano i due incontri dell’andata in cui i biancorossi si imposero in entrambi i casi con ampio margine di punteggio. Risultati alla vigilia difficilmente pronosticabili.

Lo staff tecnico guidato da Gianluca Marenghi è alle prese con un’infermeria parecchio frequentata e le scelte di formazione sono praticamente obbligate. Si spera comunque di poter recuperare Nodari, che non ha ancora marcato il primo gettone di presenza in biancorosso a causa di un brutto infortunio muscolare patito nel precampionato. Più profondo sarà invece il dug-out di Codogno, che potrà disporre degli Under21 provenienti dal Crocetta in virtù dell’accordo di doppio tesseramento per i giovani giocatori delle due Società.

Programma giornata

Piacenza-Codogno; Catalana Alghero-Fossano; Avigliana-Junior PR;

Classifica Girone A

Avigliana 11v 5p; Milano 11v 7p; Codogno 9v 7p; Piacenza 8v 8p; Catalana Alghero 8v 8p; Ares MI 8v 9p; Junior PR 6v 10p; Fossano 4v 11p