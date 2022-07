Piacenza Baseball, in Sardegna ma non in vacanza: insidiosa trasferta ad Alghero

Solitamente recarsi in Sardegna ad inizio luglio significa godersi una vacanza; il Piacenza baseball, invece, affronterà la trasferta di Alghero per cercare di dare seguito alle prestazioni offerte in campo domenica scorsa contro Avigliana. Sul diamante “Maria Pia” di Alghero, i biancorossi affronteranno la Catalana con incontri previsti sabato 2 alle 15.30 e domenica 3 alle 10.30. All’andata la giornata finì in parità con la Catalana che conquistò un primo incontro equilibratissimo realizzando i due punti decisivi all’ultimo attacco disponibile, mentre Piacenza si impose con ampio margine in gara due. La formazione sarda ha finora dimostrato di essere parecchio influenzata dal fattore campo e non poteva essere altrimenti, data la lunghezza dei viaggi: sul diamante di casa vendono sempre cara la pelle, facendo valere tutta la loro esperienza messa in campo principalmente dai veterani italo-venezuelani che compongono la spina dorsale del team. I biancorossi arrivano da un doppio incontro in cui hanno finalmente mostrato in campo le qualità e la determinazione che finora erano rimaste spesso inespresse. Sull’onda di queste prestazioni ora devono trasformare un’ottima giornata in un punto di svolta, compatibilmente con l’impegno logistico del lungo viaggio. La classifica è cortissima e bisogna assolutamente approfittarne.

Programma giornata

Catalana Alghero-Piacenza; Avigliana-Codogno; Ares MI-Fossano; Milano-Junior PR

Classifica Girone A

Codogno 13v 7p; Avigliana 12v 8p; Milano 12v 8p; Piacenza 10v 10p; Catalana Alghero 10v 10p; Ares MI 8v 11p; Junior PR 8v 12p; Fossano 6v 13p