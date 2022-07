Atletica, le azzurre Nervetti e Casati in grande spolvero al Meeting Città di Piacenza

In occasione del Meeting Città di Piacenza organizzato al campo Dordoni dall’Atletica Piacenza, si è svolto il derby tra la neocampionessa italiana u23 nonché maglia azzurra Eleonora Nervetti e Rebecca Cravedi, che si sono fronteggiate nei 200 metri. Alla fine, ha prevalso Nervetti, forte del suo 24”30, contro il comunque ottimo crono di 24”40 di Cravedi. Le due compagne di allenamento si sono aggiudicate l’oro e l’argento.

Nonostante il forte caldo, anche l’altra azzurra di casa Emma Casati e Mia Albasi hanno voluto essere della partita: sui 1500 metri le due mezzofondiste biancorosse hanno ottenuto due ottimi risultati, tagliando il traguardo al secondo e terzo posto rispettivamente in 4’43”30 e 5’14”76.

ALTRI RISULTATI – Leonardo Catelli è arrivato secondo con l’ottimo tempo di 23”10. Doppietta nei 1500m per Giovanni Tuzzi ed Elia Rebecchi, rispettivamente primo e secondo in 4’05”71 e 4’12”03. Buono anche il secondo posto di Anna Pissarotti nel salto in alto, gara in cui la giovane ha valicato l’asticella posta a 1,50m. Doppietta anche nel lancio del disco donne: Chiara Fagnoni ha vinto con un lancio a 26,46m, mentre Sara Dall’Orto ha cagliato l’attrezzo a 23,82m

Buona la prova di Giulia Maria Perotti sui 100hs Assolute, che quindi prevedono un’altezza maggiore rispetto a quella abituale per le categorie inferiori: la giovane biancorossa ha comunque saputo gestire bene la gara, chiudendola al terzo posto con il tempo di 17,57m. Bene anche le Cadette Sofia Cefalotti e Veronica Cino, rispettivamente quinta e sesta in 11”00 e 11”02.