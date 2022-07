Piacenza Baseball atteso dall’ultimo turno di regular season in casa contro Fossano

L’ultimo turno di regular season 2022 di Serie B prevede al De Benedetti il doppio incontro tra Piacenza Baseball e Fossano. Entrambe le squadre potrebbero nutrire dai due confronti grandi speranze anche se con obiettivi diversi: i biancorossi potrebbero agguantare la qualificazione ai playoff promozione, mentre i piemontesi potrebbero evitare i playout salvezza. Per entrambe però, tutto dipende dal doppio confronto tra Avigliana ed Ares Milano in programma nella giornata di sabato: dovessero ottenere il doppio successo i Rebels, per Piacenza non ci sarebbero più speranze, in quanto anche in caso di doppio successo biancorosso, la parità proprio con Avigliana tirerebbe in ballo la classifica avulsa, nella quale i torinesi vantano un risicatissimo vantaggio che basterebbe per collocarli al quarto posto.

Nel caso in cui Avigliana dovesse perdere almeno una partita invece, Piacenza con due vittorie otterrebbe a sua volta il pass per i playoff. Per quanto riguarda Fossano, in caso di doppia sconfitta dell’Ares Milano, battendo due volte Piacenza raggiungerebbe i milanesi ed otterrebbe la possibilità di salvezza rendendo necessario il recupero proprio contro l’Ares per evitare i playout. Dunque un doppio confronto sull’asse Torino-Piacenza in cui tutte e quattro le squadre protagoniste avranno grandi motivazioni, per cui giocheranno con il coltello tra i denti. Certo, a Piacenza si gioca di domenica e si ha il vantaggio di conoscere già i risultati del giorno prima tra Avigliana e Ares, ma anche per una questione di orgoglio, siamo certi che nessuno scenderà in campo con sufficienza.

Programma giornata

Piacenza-Fossano; Milano-Catalana Alghero; Codogno-Junior PR; Avigliana-Ares MI

Classifica Girone A

Codogno 18v 8p; Milano 16v 10p; Catalana Alghero 14v 12p; Avigliana 13v 13p; Piacenza 13v 13p; Ares MI 11v 14p; Fossano 9v 16p; Junior PR 9v 17p