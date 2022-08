Emanuele Fanzini “is back”: il rallysta piacentino torna a gareggiare dopo un anno

Dieci anni di gare, tanta passione e un ritorno in grande stile. “Fanzo is back”, come si dice in questi casi, il rallista piacentino Emanuele Fanzini riprenderà a gareggiare dopo un anno di inattività già da questo fine settimana al Rally di Salsomaggiore.

Un altro momento significativo di questo 2022 per Fanzini, che innanzitutto taglia il traguardo dei suoi primi dieci anni di agonismo e che qualche settimana fa lo ha visto nel “gotha” del rally nazionale alla cerimonia di consegna dei premi ai vincitori dei titoli Aci Sport 2021, evento organizzato a Forlì dall’Aci Sport Emilia Romagna per aver vinto la Coppa Rally 2° Zona Classe Racing Start 2.0 nel 2021.

“Una bellissima festa – ha detto Fanzini – con tutti i premiati di rally e kart, c’erano quasi 150 persone e io ho avuto la fortuna di essere tra queste, è stata proprio una bella presenza e mi auguro che ce ne siano ancora. Aci Forlì è stato molto presente, quando conquisti un titolo nazionale è sempre una bella cosa, sia per me sia per il territorio piacentino”. Al Rally di Salsomaggiore avrà come navigatore un amico e rallista molto conosciuto nel panorama piacentino: “Correrò con Gianluigi Zilocchi, detto “Zilock” come navigatore, facciamo la gara per divertirci perché ci è stata data la possibilità di farla con una macchina a noleggio di Città dei Mille di Bergamo, una Clio N3 più potente, sarà per divertimento e anche perché entrambi non corriamo da un po’ di tempo, saremo insieme per tirare via la ruggine”.