Meeting di atletica, Nervetti quinta a Vicenza e primato personale per Sundas

Eleonora Nervetti e Adele Sundas dell’Atletica Piacenza non si fermano e proseguono con le gare e i meeting estivi.

Sundas ha portato alti i colori biancorossi nel meeting “Asta in Piazza” di Novellara, manifestazione molto coinvolgente in quanto svolta su una pedana appositamente allestita all’interno della piazza della cittadina.

Nella cornice del centro storico del paese emiliano, Adele ha concluso la sua stagione con un bellissimo 3,50m proprio nel salto con l’asta, primato personale eguagliato.

Per Adele volgono al termine la stagione e, almeno momentaneamente, la sua esperienza agonistica: a breve, infatti, si trasferirà a L’Aia, nei Paesi Bassi, per iniziare l’università.

Nel frattempo, prosegue la stagione di Eleonora Nervetti, che punta ai Giochi del Mediterraneo under 23.

La giovane biancorossa ha gareggiato nell’importantissimo meeting Brazzale, organizzato a Vicenza dall’Atletica Vicentina il 6 agosto. La rassegna veneta ha richiamato le velociste più forti d’Italia e anche atleti dall’estero e ha visto Eleonora confrontarsi con le migliori di tutte le categorie.

Eleonora ha corso i 100m, sua specialità, in 11”85, guadagnandosi dunque l’accesso alla finale. Una volta sui blocchi per la resa dei conti, la giovane allenata da Giovanni Baldini è giunta quinta con l’ottimo crono di 11”70, non lontano dal personale di 11”56.

In attesa delle convocazioni ufficiali, Eleonora sta lavorando per arrivare all’appuntamento con la nazionale quanto più pronta possibile. Un’estate di lavoro che si spera possa portarla a gareggiare allo stadio di Pescara a inizio settembre.