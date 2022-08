Strepitosa Silvia Zanardi: medaglia d’oro agli Europei su pista nella Madison

La piacentina Silvia Zanardi ha vinto, assieme alla compagna azzurra Rachele Barbieri, la Madison ai campionati europei di ciclismo su pista in corso a Monaco.

Un trionfo arrivato per un solo punto sulla Francia (41 contro 40) grazie allo sprint finale proprio di Silvia, che tagliato il traguardo non si era accorta della vittoria, ma è esplosa in una commossa esultanza non appena dallo staff della nazionale è arrivata la conferma della medaglia d’oro.

“È stata durissima – ha commentato Zanardi ai microfoni della Rai non appena scesa dalla sella – ma ci abbiamo creduto: io sono subentrata dopo il grave infortunio a Letizia Paternoster, con Rachele si è creata subito una grande intesa e, anche se non eravamo forse tra le favorite, abbiamo fatto un gioco di squadra che ci ha portato a questo eccezionale risultato”.

Per la piacentina è la terza medagli in questi campionato europei, dopo l’argento nella corsa a punti e quello nell’inseguimento a squadre.