Piacenza Baseball, è tempo di playoff: sabato in casa contro Reggio Emilia

Sabato 27 agosto inizierà la post-season del Piacenza Baseball che, dopo essersi qualificata come quarta classificata del girone A di Serie B, affronterà la Palfinger Rays di Reggio Emilia (dominatrice del girone B). Proprio in virtù del miglior piazzamento in classifica, i reggiani avranno il vantaggio campo con la possibilità di disputare tre incontri su cinque sul diamante di casa.

Si parte quindi sabato alle 15.30 e domenica alle 11.00 al De Benedetti di Piacenza, per poi spostarsi il primo weekend di settembre al Caselli di Reggio per la disputa di gara tre e delle eventuali gara quattro e cinque.

Analizzando l’andamento della regular season delle due formazioni, i biancorossi saranno chiamati ad un confronto proibitivo, avendo conquistato i playoff all’ultimo out dell’ultima partita e dovendosi scontrare con un team che ha letteralmente dominato il proprio girone, con statistiche individuali del proprio roster di altissimo livello. Nelle serie singole però tutto si azzera ed i confronti recenti nel precampionato 2022 e nel Campionato 2021 dimostrano che Piacenza e Reggio hanno sempre battagliato ad armi praticamente pari.

Programma giornata semifinali Gironi A-B

Piacenza-Reggio Emilia; Catalana Alghero-Bolzano; Alpina Trieste-Codogno; Sambonifacese-Milano