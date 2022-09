Pratica sportiva, a Piacenza assegnati 133 voucher per le famiglie numerose

Parere favorevole della commissione Cultura della Regione Emilia Romagna alla delibera di giunta che stanzia 400mila euro per agevolare, nell’iscrizione alla pratica sportiva, le famiglie con quattro o più figli o con figli con disabilità. L’intervento si attua in forma di voucher del valore nominale massimo di 200euro e mira a garantire un numero minimo di voucher ai piccoli Comuni che, diversamente, sarebbero penalizzati.

L’Isee di riferimento va da zero a 28mila euro e le quote saranno trasferite a Comuni o Unioni di Comuni che le distribuiranno alle loro comunità attraverso specifici bandi. Il numero dei voucher assegnati va in proporzione alla popolazione.

Nello specifico, per la provincia di Bologna sono stati predisposti 444 voucher, per Piacenza 133, per Ferrara 154, per Forlì-Cesena 179, per Modena 318, per Parma 207, per Ravenna 171, per Reggio Emilia 239 e per Rimini 135.