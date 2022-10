La sconfitta con Verona al centro di “Volley Piacenza” su Telelibertà: ecco gli ospiti

La stagione ufficiale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è finalmente iniziata e Telelibertà accompagna come sempre i tifosi della squadra di Bernardi e gli appassionati di volley in questa nuova avventura analizzando ogni partita giocata.

Lo fa con “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento sul mondo biancorosso, che dopo la “puntata zero” della scorsa settimana torna puntuale come ogni martedì questa sera alle 21.00. Lo Spazio Rotative sarà teatro del format condotto dal giornalista Marcello Tassi per commentare quanto accaduto nella prima giornata di Superlega con ospiti d’eccezione. In studio ci saranno infatti il capitano della Gas Sales Antoine Brizard con il compagno di squadra Luka Basic e il vice allenatore Massimo Botti.

Si parlerà ovviamente della prima partita persa contro Verona per 3-2 e ci si concentrerà in seguito sui prossimi avversari dei biancorossi, i “canarini” di Modena. In collegamento video la controparte modenese, con il giornalista Leo Turrini e il centrale Dragan Stankovic, ex giocatore della Gas Sales. Con loro ci saranno anche Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle 9.00 e alle 16.35.