Gas Sales, Brizard e Simon tra gli studenti: “Speriamo di vincere lo scudetto”

Mattinata speciale per gli studenti delle elementari e delle medie di Alseno, che in un incontro – organizzato al palazzetto dello sport del paese – hanno trascorso qualche ora in compagnia Antoine Brizard e Robertlandy Simon, due dei campioni della Gas Sales Bluenergy.

L’incontro rientra nell’ambito del progetto scuola avviato alla società biancorossa, con i giocatori che ciclicamente si recano negli istituti piacentini per parlare agli alunni di sport e non solo.

In particolare, Brizard – capitano di Piacenza e della Nazionale francese (nonché campione olimpico in carica) – ha raccontato ai ragazzi delle sue passioni: “Oltre alla pallavolo – ha spiegato – amo seguire il tennis e il golf. Il volley ho iniziato a praticarlo nella città dove sono nato e cresciuto. Nella mia vita di sportivo gioco tante partite e per emozionarmi come le prime volte c’è bisogno di vincere un titolo o un trofeo. Speriamo quest’anno di emozionarci con lo scudetto. Per quanto riguarda la mia alimentazione, non mangio carne, ma ho trovato le giuste soluzioni per una dieta alimentare corretta. Se sono amico di tutti i miei compagni? No, spesso litighiamo anche in campo, ma siamo uniti da un unico obiettivo: vincere. Il mio rito prepartita? Amo scrivere”.

Anche Simon ha risposto alle domande e alle curiosità dei ragazzi: “Dopo una sconfitta – ha spiegato – siamo tutti arrabbiati, ma il giorno dopo passa tutto perché c’è da pensare già alla gara successiva. Io ho iniziato a giocare a pallavolo a undici anni perché a Cuba non c’era posto per me nel basket. È faticoso ogni giorno fare sempre le stesse cose e a volte ti viene voglia di dire basta, ma poi tieni duro e continui. L’importante non è essere tutti amici, ma rimanere in campo uniti per lo stesso obiettivo. Tutti abbiamo delle scaramanzie prima della partita, io indosso sempre gli stessi vestiti”.

Presenti all’incontro anche il referente del progetto scuola di Gas Sales Bluenergy, Vittorino Francani, oltre al responsabile tecnico del settore giovanile della società biancorossa Renato Barbon. Oltre un centinaio gli studenti coinvolti.