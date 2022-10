Basket Serie B, Bakery Piacenza a caccia del bis: alle 18.00 scatta la trasferta a Jesi

A caccia del bis. Oggi la Bakery sarà di scena alle 18.00 al PalaTriccoli di Jesi per sfidare i padroni di casa della General Contractor nella seconda giornata d’andata del campionato di Serie B maschile (girone C).

I biancorossi di coach Marco Del Re arrivano dalla convincente vittoria inaugurale al PalAnguissola contro la Goldengas Senigallia (81-64) e ora proveranno a dar continuità sfidando un nuovo avversario marchigiano, al pari di Piacenza vittorioso all’esordio a Imola contro la Virtus (71-77).

“Sarà – avverte Simone Angelucci, ala della Bakery – sulla carta una partita ancor più difficile e impegnativa. Jesi è una squadra forte, costruita con obiettivi importanti per giocare la prossima B nazionale. Ha elementi di esperienza di rilievo, non ha un roster profondissimo, ma i giocatori di punta sono molto forti, con un quintetto di assoluto livello per la categoria. Servirà una prova ancora più intensa, dove imporre il nostro ritmo di gioco senza lasciar ragionare l’avversario e far giocare il loro basket secondo le loro caratteristiche. Si gioca in trasferta ed è un altro elemento da considerare, ma andiamo a Jesi per vincere”.