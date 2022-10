La vittoria con Trento alle 21 a “Volley Piacenza”: ospiti Lucarelli, Romanò e Zlatanov

Una Gas Sales formato “big” ha regalato la prima gioia ai suoi tifosi, battendo la corazzata Trento nella terza giornata di Superlega in un PalabancaSport davvero tirato a lucido con oltre 3mila spettatori a gioire per il 3-1 finale. Immagini che meritano di essere riviste, per chi se le è perse potrà rimediare sintonizzandosi questa sera su Telelibertà, alle ore 21 torna puntuale come ogni martedì l’appuntamento con “Volley Piacenza #atuttogas”.

Nello studio del conduttore Marcello Tassi rivivremo le emozioni della bellissima vittoria, con commenti, grafiche e analisi in compagnia dei campioni della Gas Sales. Saranno ospiti due dei biancorossi protagonisti, il campione del mondo azzurro Yuri Romanò che con i suoi 16 punti si è guadagnato il titolo di Mvp dell’incontro, e Ricardo Lucarelli, tornato in campo dopo l’infortunio subito e immediatamente determinante per i primi tre punti, insieme al direttore generale Hristo Zlatanov e a Edoardo Pagani, titolare di Pagani Geotechnical Equipment, sponsor della Gas Sales Bluenergy.

Nella seconda parte della trasmissione, dedicata alla presentazione della sfida di sabato prossimo contro la matricola Siena, si collegherà con gli studi di via Benedettine Giulio Pinali, opposto della squadra toscana e compagno di squadra di Romanò tra le fila della Nazionale campione del mondo.

Immancabili anche Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.