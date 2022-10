Gas Sales Volley, Lucarelli si esalta: “Lottare per lo scudetto è uno dei nostri obiettivi”

Venerdì sera si è goduto tutta la bellezza di Piazza del Campo “by night”, sabato ha invece assistito ad un altro spettacolo, quello dei suoi ragazzi che in tre set hanno archiviato la pratica Siena, inanellando il secondo successo consecutivo in questo avvio di Superlega. Può ritenersi soddisfatto coach Lorenzo Bernardi, anche se conoscendolo – più che alla netta vittoria centrata al cospetto della matricola toscana – starà già pensando alla prossima partita.

“Volevamo dare continuità al risultato con Trento – ha sottolineato coach Bernardi nel post-gara – ci siamo riusciti ma ora restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Stasera (sabato per chi legge, ndc) ho apprezzato soprattutto la grande sicurezza che la squadra ha mostrato in campo anche nei momenti di difficoltà. Ora testa solo alla gara di domenica prossima con Monza”.

Felice per la vittoria anche Yuri Romanò, ancora una volta migliore in campo. “Vincere qua a Siena non è mai facile, ci siamo riusciti e anche bene. Ci eravamo detti di aggredire subito i nostri avversati e così abbiamo fatto, la squadra è in crescita ma c’è ancora tanto da lavorare”.

Rientrato con Trento per poco più di un set, contro Siena Ricardo Lucarelli non è mai uscito dal campo, strappando applausi grazie a giocate da vero fuoriclasse. “Sono molto contento della squadra – ha spiegato a fine match lo schiacciatore brasiliano ai microfoni della stampa locale – soprattutto per come abbiamo giocato nel primo set, commettendo pochissimi errori e imponendo il nostro gioco. Nel secondo e nel terzo parziale abbiamo sbagliato qualcosa in più in battuta, anche se la correlazione muro-difesa è stata ottimale. Stiamo crescendo e sono soddisfatto dell’evoluzione del gruppo: per una squadra che cambia tanto in estate l’avvio è sempre in salita ma nonostante qualche infortunio di troppo la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Noi in lotta per lo scudetto? Sicuramente – non nasconde l’asso carioca – è uno dei nostri obiettivi, sappiamo che non è facile ma proprio per questo è necessario fare bene in regular season per poi presentarsi ai playoff al massimo. Dobbiamo continuare così ”.

Presente sugli spalti del palazzetto di Siena anche la presidente Elisabetta Curti, che dopo la vittoria si è complimentata con la squadra. “Credo che i ragazzi abbiano confezionato una prestazione davvero eccellente, consolidando quanto di buono si è visto con Trento. Ma ancora non è stato fatto niente: le parole d’ordine devono essere umiltà e piedi ben piantati a terra. Domenica arriva Monza, che la scorsa stagione aprì il nostro periodo nero (era il 7 novembre, i brianzoli inflissero la prima sconfitta per 3-0 alla Gas Sales, cui seguirono altri stop che ne minarono il cammino, ndc), quindi vietato abbassare la guardia. Abbiamo tutto per far bene, bisogna solo continuare a lavorare come stiamo facendo”.