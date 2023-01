Le assenze e diversi errori costano caro all’Assigeco, la Stella Azzurra vince 92-87

A Guidonia arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Ucc Assigeco Piacenza, superata 92-87 dalla Stella Azzurra Roma in un match meritatamente portato a casa dai padroni di casa. I biancorossoblu, sempre senza Sabatini, Gajic e Galmarini, pagano l’insufficiente approccio alla partita. “Sono qui a commentare una sconfitta amara ma meritata, visto che la Stella Azzurra ha comandato sempre la partita. C’è sicuramente rammarico, specialmente pensando alle venti palle perse che hanno regalato ventiquattro punti in contropiede ai nostri avversari” le parole di coach Stefano Salieri.

I nerostellati abili nel toccare quindici lunghezze di vantaggio già a metà del primo quarto, e le sanguinose venti palle perse che hanno spianato la strada a diverse soluzioni in contropiede della Stella Azzurra, guidata dai 22 punti di un superlativo Wilson e i 14 dell’ex della partita Chiumenti. Non bastano a Piacenza i 25 di Kameron McGusty e la solida prestazione da 17 punti e 15 rimbalzi di Brady Skeens, che adesso proverà a riscattarsi domenica prossima sul parquet del PalaBanca contro l’Urania Milano, diretta concorrente per l’accesso alla post-season.

“Quando ci sono difficoltà di organico dobbiamo essere bravi ad aiutarci tutti ma oggi abbiamo fatto fatica, perdendo oltretutto nelle rotazioni dei lunghi Varaschin per infortunio. Adesso non dobbiamo piangerci addosso ma reagire nella migliore maniera possibile, riacquistando lucidità. Sapevamo che questo fosse un campo difficile, faccio i complimenti alla Stella Azzurra per la vittoria” ha concluso Salieri.