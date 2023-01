Gas Sales, a Volley Piacenza l’analisi del “momento no” con Fei, Romanò e Lucarelli

Riscatto è la parola d’ordine in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di coach Massimo Botti è attesa da una settimana che dirà molto sul proprio immediato futuro, mercoledì contro Galati in Coppa Cev (con il marchio Daiko) e poi domenica in Superlega con Taranto, entrambe le sfide in programma al PalabancaSport. Si devono cancellare gli ultimi due stop consecutivi in campionato, e per farlo ci si deve affidare alle certezze. Una di queste è sicuramente Yuri Romanò, l’opposto è stato uno dei pochi a salvarsi contro Monza, e sarà ospite questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà.

Insieme a lui, allo Spazio Rotative nel programma condotto da Marcello Tassi, ci saranno anche il compagno di squadra Ricardo Lucarelli e il direttore sportivo Alessandro Fei per un’analisi del doppio confronto, supportati da Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e 17.