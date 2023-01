Gas Sales, anche i campioni del mondo di Piacenza ricevuti da Papa Francesco

È stato un lunedì decisamente speciale per le nazionali azzurre di pallavolo, ricevute in udienza privata in Vaticano da Papa Francesco. Le squadre “dei record”, rappresentate da una delegazione composta da quasi 200 persone tra atleti e staff, hanno vissuto una giornata ricca di emozioni. Tra loro anche Francesco Recine, Yuri Romanò e Leonardo Scanferla, campioni del mondo della Gas Sales Bluenergy Piacenza che hanno regalato al Santo Padre una maglia azzurra.

