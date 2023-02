Alle 21 torna su Telelibertà “Volley Piacenza”: ospiti Zlatanov, Romanò e Scanferla

La stagione sta entrando nel vivo e ogni appuntamento diventa ormai da dentro o fuori o quasi per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Lo sarà soprattutto domani sera, quando la squadra di Massimo Botti, in campo con il marchio Bluenergy Daiko, dovrà ribaltare l’1-3 dell’andata dei quarti di Coppa Cev contro Montpellier al PalabancaSport. Sfida senza appello per i biancorossi, protagonisti questa sera come ogni martedì su Telelibertà: alle 21 tornerà in onda il programma “Volley Piacenza #atuttogas” che analizzerà le prossime sfide di Brizard e compagni.

Ospiti nello studio di Marcello Tassi il direttore generale della Gas Sales Hristo Zlatanov, il libero Leonardo Scanferla e l’opposto Yuri Romanò: si parlerà ovviamente della delicata sfida di coppa, ma anche della Superlega che tornerà domenica con il big match in casa della Lube Civitanova. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Piccola “chicca”: il contributo di Luciano De Cecco, grande ex del match tra biancorossi e marchigiani.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.