Zlatanov a Volley Piacenza. “Crediamoci: con Montpellier per passare il turno”

“Vogliamo vincere 4-0”. È più che carico Hristo Zlatanov, che crede fortemente nell’impresa della sua Daiko Bluenergy. Il direttore generale biancorosso è stato ospite a “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma andato in onda su Telelibertà condotto da Marcello Tassi, insieme ai giocatori Leonardo Scanferla e Yuri Romanò e al dirigente del settore giovanile Francesco Antonelli. Si è parlato ovviamente della partita di questa sera di Coppa Cev, alla squadra serve ribaltare il pesante 1-3 dell’andata con Montpellier, ma c’è grande ottimismo.

“Abbiamo tutte le carte in regola per potercela fare – le parole di Zlatanov – dobbiamo scendere in campo per vincere 4-0”. Ci crede anche Romanò: “Dovremo essere aggressivi fin dal primo pallone, in Francia abbiamo regalato parecchi punti e la prima cosa da fare è sistemare questi aspetti negativi, sarà essenziale andare sul 2-0”.

Scanferla guarda anche più avanti e sogna di conquistare “almeno un trofeo in questa stagione. Montpellier non va sottovalutata perché giocherà al 110 %, ma siamo pronti”. Buone notizie poi per quanto riguarda i rinnovi dei due giocatori brasiliani per la prossima stagione. Come ha detto Zlatanov su Lucarelli, “è felice di stare qui a Piacenza e mi fa molto piacere la sua intenzione di rimanere, contiamo su di lui anche per il prossimo anno”. Nessun dubbio su Leal: “Giocherà ancora con noi”. Troppo importante il contributo dei due fuoriclasse verdeoro, lo si è visto anche in Superlega nell’ultimo turno quando la Gas Sales ha vinto contro Milano. “Il rientro di Lucarelli è molto importante per noi – ha spiegato Romanò – però credo che tutta la squadra abbia fatto uno step mentale fondamentale per centrare tre punti d’oro”. “Respiriamo un po’ dopo un periodo difficile – ha aggiunto Scanferla – adesso siamo al completo e questo vuol dire molto in allenamento. Lucarelli è fondamentale per noi e ora dobbiamo continuare a spingere”. Infine, parentesi sul settore giovanile con Antonelli che ha svelato le prossime attività per i ragazzi, in particolare “Ci saranno due camp estivi, al Sestriere a giugno e a Lignano a luglio, poi faremo un’altra settimana alla nostra palestra per tutti i ragazzi piacentini che vorranno partecipare, non si farà solo pallavolo, ma anche altri sport. Le nostre squadre stanno facendo crescere i talenti e l’obiettivo della società è aumentare ancora i numeri del settore, lo scorso anno avevamo 30 tesserati e ora sono più che raddoppiati”.

Zlatanov ha inoltre annunciato la volontà da parte della società di iscrivere una squadra in Serie B la prossima stagione.