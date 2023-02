Il trionfo della Gas Sales alle 21 a “Volley Piacenza”: in studio anche la Coppa

Erano anni che la Gas Sales Volley aspettava questo momento, quello di mettere finalmente in bacheca il primo grande trofeo da protagonista della massima serie. Ci è riuscita con tanta pazienza e investimenti mirati la presidente Elisabetta Curti, che adesso può giustamente godersi il meritato trionfo e ricevere i doverosi complimenti. Un successo che verrà celebrato ovviamente questa sera anche da Telelibertà con una nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21. Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi la stessa presidente Curti insieme al vicepresidente Giuseppe Bongiorni, al direttore generale Hristo Zlatanov, a coach Massimo Botti e ovviamente lei: la Coppa, portata per l’occasione in studio.

Si parlerà innanzitutto del trionfo in Coppa Italia con le sensazioni dei diretti interessati, per poi virare sulla Superlega che incombe con il prossimo impegno sabato nella tana di Cisterna. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.