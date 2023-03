Dai soldi all’alimentazione: le domande degli studenti al campione Romanò

Nell’ambito del progetto scuola e di “Schiacciamo la noia”, una rappresentanza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stamattina ha partecipato ad un incontro con gli studenti della scuola media “M.K. Gandhi” di San Nicolò che si è tenuto nella biblioteca comunale di San Nicolò.

Coordinato da Vittorino Francani, referente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il progetto scuola e dalla professoressa Laura Ferri coordinatrice di educazione fisica, durante l’incontro durato un’ora l’allenatore del settore giovanile della società biancorossa Stefano Gatti e l’opposto Yuri Romanò hanno parlato di pallavolo ad un centinaio di studenti.

Vittorino Francani ha parlato del progetto che vuole la società biancorossa sempre più vicino ai giovani e alle scuole e ha quindi esortato i presenti ad avvicinarsi allo sport in generale e alla pallavolo in particolare anche come semplici tifosi se non come atleti. Invito che ha rivolto anche Stefano Gatti: “non perdete l’occasione di venire a trovarci, facciamo un test per valutare la possibilità di entrare a fare parte del nostro settore giovanile”.

Yuri Romanò, alla sua prima stagione a Piacenza, Campione d’Europa e Campione del Mondo in carica con la nazionale azzurra nonché vincitore pochi giorni fa della Del Monte Coppa Italia Superlega, ha parlato del suo percorso sportivo iniziato “con il calcio, poi sono passato alla pallavolo e non ho più abbandonato questo sport. Il calcio mi piace ancora, lo seguo, ma la mia vita ora è la pallavolo e grazie ad essa ho già raggiunto importanti traguardi”.

Romanò ha quindi detto alle ragazze e ragazzi presenti che “per raggiungere gli obiettivi che ognuno si prefigge vanno fatti anche dei sacrifici ma quando raggiungi l’obiettivo tutti i sacrifici sono ripagati”.

Tante le domande che gli studenti hanno rivolto al campione biancorosso.

“Il rapporto sport e soldi? Che dire, i soldi sono un elemento importante non solo per chi fa sport e vive di sport. Cosa si prova a stare in panchina? Ci può stare nell’arco di una carriera o anche di una partita ma io comunque sono un titolare”.

Tante le curiosità chieste dai ragazzi. Sull’alimentazione, su cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato un pallavolista, su come si è avvicinato alla pallavolo. E Yuri Romanò sempre sorridente a rispondere.

Prima della fine dell’incontro Edoardo Pagani, consigliere d’amministrazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ringraziato a nome di tutto il consiglio per questa possibilità di aver incontrato tanti studenti ricordando che la società della presidente Elisabetta Curti ha l’obiettivo “di portare avanti con le scuole questo progetto perché l’interesse verso i giovani è continuo e costante. L’obiettivo è portare sempre più giovani alle partite della squadra e a far si che si possano avvicinare alla pallavolo”.