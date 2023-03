Piacenza Baseball, primo test al diamante De Benedetti. Allenamento con Brescia

Giornata intensa domenica 12 marzo al diamante De Benedetti di Piacenza: i padroni di casa e gli amici del Brescia si sono ritrovati infatti di prima mattina per dividersi gli spazi fino ad ora di pranzo, dando vita ad un vero e proprio camp. Batting practice, drills sui fondamentali difensivi, fasi difensive ed esercizi di battuta sono stati svolti contemporaneamente dalla totalità delle due squadre a fasi alterne.

Al termine di questo allenamento congiunto, i due team si sono divisi in modo da formare due lineup e si sono affrontati in una sorta di live BP con difese schierate. Il format è stato quello classico per dar modo a tutti i lanciatori di entrambi i rosters di raggiungere il numero di lanci che il periodo impone. Contemporaneamente i battitori hanno avuto modo di affrontare pitchers di livello e le difese di effettuare giocate di routine. Domenica prossima si ripeterà la giornata in fotocopia, auspicabilmente con un numero leggermente superiore di lanci per le braccia dei pitchers.