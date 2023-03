Verso Roeselare e i playoff scudetto: Elisabetta Curti ospite a “Volley Piacenza”

Settimana “bollente” per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domani sera proverà la rimonta in Coppa Cev contro Roeselare al PalabancaSport per raggiungere la finalissima, per poi rituffarsi in Superlega domenica prossima per la prima partita dei playoff in casa di Modena.

Telelibertà seguirà come sempre la marcia dei biancorossi con “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda questa sera come ogni martedì dalle ore 21. Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi la presidente della Gas Sales Elisabetta Curti, il secondo allenatore della prima squadra Giuseppe Amoroso e l’opposto Fabrizio Gironi. In primo piano la gara di domani sera in coppa, poi focus sul campionato. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e telecronista delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, in compagnia del frizzante Leo Turrini, giornalista sportivo ed esperto delle vicende di Modena.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.