Canottaggio, nove medaglie per la Vittorino alla regata di Genova Prà

Ottima prestazione collettiva per la squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre alla regata regionale svoltasi nei giorni scorsi a Genova Prà, sulla distanza dei duemila metri olimpici. La formazione biancorossa, accompagnata dai tecnici Paolo Michelotti, Paolo Groppi e Gianluca Riscazzi, ha infatti concluso la gara con un bilancio di una medaglia d’oro, due d’argento e sei di bronzo.

Nelle regate che, oltre alle medaglie, mettevano in palio anche la qualificazione per il pros-simo Meeting nazionale di Piediluco, la Vittorino si è fatta onore con diversi equipaggi. Gemma Ghinelli ha infatti vinto una meritata medaglia d’argento nel singolo Under 23, clas-sificandosi alle spalle dell’azzurra Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano a Mare). Meda-glia e qualificazione per Piediluco anche per Leonardo Ghioni che, nel singolo Under 19, ha superato brillantemente le batterie e concluso la finale al terzo posto. Stesso copione anche per Sonia Ghinelli ed Elisabetta Lazzaroni, che nel doppio Under 17 si sono infilate al collo la medaglia di bronzo; eliminato nelle batterie di qualifica, invece, l’altro doppio femminile biancorosso composto dalle sorelle Letizia e Francesca Braghieri. Sempre nelle gare selettive per Piediluco, ottimo quinto posto, con qualificazione, per il doppio Under 17 formato da Dario Guerra e Giacomo Salvarani, e sesto posto finale per l’altro equipaggio biancorosso composto da Marco Tinelli e Matteo Sardi.

Nelle gare svincolate dal Meeting nazionale di Piediluco, da segnalare la netta e meritata vittoria del quattro di coppia Under 17 formato da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Giacomo Salvarani e Dario Guerra. Sempre nella stessa imbarcazione e categoria, terzo posto finale, in un’altra batteria, per Nicola Rossetti, Luca Groppi, Stefano Bozzini e Matteo Schiavi; quarto posto, invece, per l’ultimo quattro biancorosso iscritto composto da Filippo Volpe Landi, Luigi Braghieri, Nicola DeMatteis della canottieri Murcarolo.

Medaglia di legno a pochi secondi dal podio anche per l’equipaggio femminile composto da Sonia Ghinelli, Elisabetta Lazzaroni e dalle sorelle Letizia e Francesca Braghieri.

Nella categoria Senior terzo posto finale per Nicola Fadda in singolo e stesso gradino del podio anche per il doppio Senior femminile composto da Magenta Angelelli e Alicia Ghinelli. Nelle categorie giovanili, infine, medaglia d’argento per Viola Ferrari nel singolo 7.20 Cadetti (14 anni) e medaglia di bronzo, nella stessa imbarcazione ma nella categoria Allievi C (13 anni), per Cristina Catelli.