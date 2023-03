Il Tennis Borgotrebbia a Zona Sport: “Sogniamo una squadra in Serie A”

Veterani, giovani talenti, società che sono un fiore all’occhiello per Piacenza.

“Zona Sport”, il programma di Telelibertà, mette in vetrina proprio tutti, e ha ricominciato a farlo questa sera con la prima puntata della nuova stagione condotta dal giornalista Marcello Tassi. L’esordio è toccato al tennis con il Club Borgotrebbia di Silvana Pagani, orgogliosa presidente di una realtà “che ha fatto dei grossi cambiamenti, la mia speranza è che le nostre squadre di tennis possano arrivare in futuro in Serie A”.

Il futuro sono i ragazzi del vivaio come Vittoria Canevari e Luca Galazzetti. Ospiti del programma, Vittoria ha raccontato la propria stagione, domenica tornerà in campo per il campionato a squadre di Serie C: “Il mio obiettivo è di dare il massimo per poi cercare di salire in B2 e magari anche partecipare a gare internazionali”.

Anche Luca ha obiettivi ambiziosi: “Ho iniziato con qualche torneo in regione e vinto quello in casa, ora mi dedicherò agli appuntamenti di squadra con il campionato di Serie B2, vogliamo salire in B1”.

Seconda parte del programma dedicata all’Acrobatic Fitness, che ha nella squadra di ginnastica artistica di Serie A2 il proprio fiore all’occhiello. “Facciamo ginnastica artistica dal 1983 – ha spiegato il coordinatore Daniele Bavagnoli – negli ultimi tre anni c’è stata una grande evoluzione per permettere alle nostre atlete di diventare ancora più brave, anche grazie alla collaborazione con la Brixia Brescia. Siamo una realtà a 360 gradi che ora può contare sul contributo del gruppo Fornaroli”. Non solo, anche su quello del responsabile tecnico Elaine Sanchez, protagonista di ben tre promozioni consecutive. “Quest’anno l’obiettivo era la salvezza – ha ammesso Sanchez – ma ora puntiamo ai playoff che sarebbero un traguardo straordinario per le nostre giovani atlete”.

Nell’ultima parte del programma focus sul duathlon con Patrizia Dorsi del Piacenza TriVittorino che ha recentemente vinto il titolo italiano di categoria MTB. “Una stagione iniziata bene – ha detto Dorsi – è stata una sorpresa per me e una bella soddisfazione perché negli anni gli atleti aumentano ed è sempre più difficile vincere. Pratico questo sport da più di vent’anni e il mio obiettivo stagionale sono i campionati europei a settembre”. Se questo sport è in crescita lo si deve a Stefano Bettini del Piacenza Sport, che il prossimo 26 marzo darà vita alla settima edizione del Duathlon “La Primogenita” a Piacenza: “Partiamo con un classico – ha quindi aggiunto Bettini – che quest’anno avrà la novità dell’arrivo proprio all’interno di Palazzo Farnese, e avremo anche il grande ritorno della campionessa piacentina Tania Molinari”.