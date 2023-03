I Lupi si “autofinanziano” lo sconto per Gas Sales-Modena di mercoledì

In vista di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena di mercoledì prossimo, gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, i Lupi Biancorossi – la frangia storica del tifo piacentino – manda in campo una iniziativa di “autofinanziamento”, per ringraziare i soci che si sono distinti in questi mesi con iniziative di volontariato e attaccamento ai colori di Piacenza.

Ecco il comunicato dei Lupi

Carissimi Soci,

Il costo del biglietto per la partita di mercoledì 22 marzo (quarto di finale contro Modena) per noi Lupi è di 15 euro (intero) e 10 euro ( ridotto). Viste le difficoltà del momento, in quanto ogni tre giorni si gioca, abbiamo chiesto alla società di venirci incontro con un piccolo sconto. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, il Direttivo ha deciso di intervenire premiando tutti i soci che si sono distinti per attaccamento al Club, per le varie collaborazioni (vedi raccolta materiale per l’Ucraina, Fabbrica &Nuvole ), per l’aiuto costante nella partecipazione e alla preparazione delle coreografie:

solo ed esclusivamente per questa partita il club interviene con un contributo, portando così a 10 euro il costo del biglietto per tutti! Sicuri di fare cosa gradita segnatevi in tanti… Vi vogliamo numerosi!

Lupi Biancorossi