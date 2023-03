Kickboxing, i piacentini della Yama Arashi brillano in Coppa del Mondo in Austria

Proficua trasferta austriaca per la Yama Arashi, che brilla nella prima tappa del circuito di Coppa del Mondo Wako di kickboxing a Innsbruck che ha visto la partecipazione di oltre 2200 atleti in rappresentanza di 236 società e 34 nazioni.

L’appuntamento internazionale è una delle tappe della progressiva ripresa dell’attività post-pandemia della palestra piacentina, iniziata con la partecipazione nel 2022 a tutta l’attività agonistica regionale e nazionale e proseguita ora con la presenza in cantiere ad alcuni dei principali tornei internazionali. Nello specifico, la trasferta in Austria è stata utilizzata per testare gli atleti impegnati nel week end nel Criterium nazionale che mette in palio la qualificazione ai Tricolori.

La spedizione piacentina è stata seguita dal pluricampione del mondo Davide Colla e ha regalato un ottimo bottino. Nella categoria -60 chilogrammi Junior di Light Contact medaglia d’oro per Somaya El Hayek (azzurra in carica), mentre Camilla Marenghi ha vinto la gara a squadre Open di Pointfight nel team Bestfighter allestito dal direttore tecnico della Yama Arashi e che comprendeva anche l’azzurra Domenica Angelino e la tedesca Keshia Kuschnir. Nel Kick Light Cadetti al limite dei 46 chilogrammi, argento per Layla El Hayek (azzurra ai Mondiali 2022), mentre in campo maschile è arrivato il bronzo per Tommaso Ferrari, terzo nel Light Contact tra gli Junior con peso limite 69 chilogrammi. A completare la spedizione piacentina, la partecipazione di Linda Barbazza (Cadette) e Federico Fornaro (Seniores).