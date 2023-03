Baseball, Piacenza in finale al torneo “Sebastiano e Giusi Chia”

Battendo i Buffaloes di Bovisio Masciago con il punteggio di 13-6 i biancorossi si qualificano per la finale del torneo “Sebastiano e Giusi Chia” organizzato dai Bergamo Walls. Dopo il primo incontro di giornata, in cui i Walls superano l’Ares Milano con il punteggio di 8-1, la seconda semifinale sorride ai ragazzi di Marenghi che si dimostrano subito aggressivi in attacco: sei punti segnati al primo inning e cinque al secondo ponevano già una seria ipoteca sul successo nell’incontro. Da segnalare nel box di battuta le prestazioni di Baraldo, Minoia, Calderon, Chacon e Loardi tutti autori di valide da extrabase. Bene anche il monte di lancio sul quale si sono alternati Cufré e Molina. Buoni segnali anche dalla difesa. Il programma del torneo si sposta quindi a oggi, domenica 26. Sempre allo stadio Chia di Bergamo, con l’incontro valido per la conquista del terzo posto in programma alle ore 11 tra Bovisio Buffaloes ed Ares Milano; mentre alle 15 sarà la volta della finalissima tra Piacenza ed i padroni di casa Bergamo Walls. Da segnalare che i giocatori bergamaschi che per il terzo anno giocano in prestito al Piacenza, sono per l’occasione in forza ai Walls. Perez e Gibson hanno già mostrato ottime prestazioni nella prima giornata, mentre Dall’Agnese sarà lanciatore partente per Bergamo nella finale, proprio contro i suoi abituali compagni di squadra.

