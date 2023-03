Gas Sales verso gara 4: stasera a Volley Piacenza ospite il direttore generale Zlatanov

C’è ancora vita per la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Con la vittoria di domenica scorsa su Modena, i biancorossi hanno riaperto la serie quarti di finale playoff assicurandosi la possibilità di giocare gara 4. Domenica prossima il PalabancaSport dovrà essere una bolgia, quando Simon e compagni dovranno fare di tutto per vincere e allungare così la serie al quinto confronto.

Sarà dunque una settimana cruciale per la squadra di Massimo Botti, introdotta questa sera dalla puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che come ogni martedì torna alle ore 21 su Telelibertà. A raccontarci le emozioni che stanno vivendo in questi giorni saranno gli ospiti del giornalista Marcello Tassi: il direttore generale Hristo Zlatanov, la responsabile marketing Monica Uccelli e Francesco Antonelli, con quest’ultimo che parlerà del weekend molto positivo delle giovanili biancorosse.

In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e di Leo Turrini, giornalista di Modena che analizzerà invece la situazione della formazione avversaria. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.