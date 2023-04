Gas Sales verso Gara 5: coach Botti stasera alle 21 a “Volley Piacenza” su Telelibertà

Manca ancora una settimana, ma la febbre sale sempre di più in casa Gas Sales Bluenergy per la partita che deciderà le sorti dei biancorossi in campionato. Si avvicina gara 5 dei quarti di finale playoff scudetto contro Modena, lo scontro del PalaPanini in programma lunedì prossimo deciderà finalmente chi sarà la “magnifica” che andrà a giocarsi una delle due semifinali di Superlega.

I biancorossi ci arrivano carichi come non mai, forti della rimonta inflitta ai “canarini” nella serie, ma la gara secca non lascia per ora spazio a pronostici. Qualcuno degli ospiti di stasera a “Volley Piacenza #atuttogas” potrebbe forse sbilanciarsi: il programma in onda su Telelibertà torna come ogni martedì alle ore 20.30, nello studio del giornalista e conduttore Marcello Tassi ci saranno l’allenatore della Gas Sales Massimo Botti, l’amministratore delegato Isabella Cocciolo e Vittorino Francani per un focus sul settore giovanile.

In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, telecronista delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.