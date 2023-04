Quattro ori, un argento e un bronzo per i giovani del Karate Farnesiana

Alcuni giovani atleti del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato al Trofeo interregionale Città di Asti (Libertas) nella specialità kumite (combattimento libero). Ottimi i risultati per i portacolori piacentini della squadra giovanile guidata dal maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pierpaolo Cagnoni.

Medaglia d’oro per Giulia Centonze (Under12 -30Kg), Michelle Rizzoli (Under12 -35Kg), Elia Famà (Under12 -30Kg) e Martina Ponenti (Esordienti -35Kg).

Medaglia d’argento per Rahroju Yasmine (Under12 -30Kg) e medaglia di bronzo per Kouhaih Aicha (Esordienti -40Kg).

Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli è particolarmente soddisfatto perché “questi giovanissimi atleti hanno dimostrato doti particolari e sarà possibile che diventino atleti talentuosi”. Nella stessa giornata a Roma si è tenuta la selezione Centro Italia Fijlkam per il quadrangolare a quadre che si svolgerà il 25 aprile a Rimini ove parteciperanno per le categorie cadetti, Junior e Under21 la nazionale azzurra, la rappresentativa Nord Italia, la rappresentativa del Centro Italia (alla macroarea del Centro Italia è stata assegnata l’Emilia Romagna) e quella del Sud Italia.

Mattia Bongiorni già vicecampione d’Italia Under 14 nel 2021 e campione d’Italia nel 2022 ha precedentemente superato la selezione per titoli e a Roma ha vinto la selezione sul “tatami”, pertanto sarà titolare nella categoria cadetti -70Kg per la nazionale Centro Italia nella prestigiosa competizione denominata Ctr Games 2023.

Inoltre, il Karate Piacenza Farnesiana sta organizzando a Piacenza la fase regionale dei campionati italiani esordienti 2023 che si terrà il 16 aprile 2023 al Palazzetto dello sport di via Alberici.