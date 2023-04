Gas Sales, Elisabetta Curti vuole le semifinali: “Il nostro destino dipende da noi”

La speranza è quella di trovare dentro l’uovo di Pasqua la più dolce delle sorprese: un biglietto per le semifinali scudetto.

Sono giorni di attesa e fiducia in casa Curti, con la presidente biancorossa che – intenta a smaltire un forte raffreddore – sta contando i giorni che separano la sua Gas Sales Bluenergy dalla sfida più importante della stagione. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, i ragazzi allenati da coach Massimo Botti sfideranno ancora una volta Modena al PalaPanini, nel quinto e decisivo confronto di questi Quarti di finale playoff più avvincenti che mai.

“I ragazzi – spiega la numero uno del club – hanno già fatto qualcosa di straordinario riportando la serie in parità. Ora manca solo l’ultimo tassello, la vittoria decisiva, e mi sento di dire che il destino è nelle nostre mani”. Il quesito sorge ora spontaneo: quanto influirà su Gara 5 il recente trionfo di Modena in Coppa Cev? Elisabetta Curti non ha dubbi. “I nostri avversari, a livello piscologico, saranno sicuramente più leggeri ma al tempo stesso ancora più carichi. Aspettiamoci quindi un avversario sulle ali dell’entusiasmo e senza nulla da perdere, anche se ripeto, rimango convinta del fatto che se scendiamo in campo come sappiamo, come tra l’altro è avvenuto in Gara 3 e Gara 4, batterci diventa dura”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’