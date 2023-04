Piacenza Baseball, oggi con Senago l’ultima amichevole prima del campionato

Il Piacenza occupa la vigilia pasquale con le prove generali di campionato. Oggi, a sette giorni dal via alla regular season, i biancorossi ospitano il Senago, squadra di Serie A, per un doppio incontro amichevole, l’ultimo di precampionato. Gara1 alle ore 11 e gara2 a seguire, un’ora dopo il termine del match mattutino. Test di un certo profilo essendo i lombardi buona espressione della massima serie, nella quale l’anno scorso hanno conseguito una salvezza più che tranquilla. Sia Senago che Piacenza sono reduci da weekend prodighi di soddisfazioni: i lombardi hanno vinto a Codogno il Memorial Fodritto contro avversari di uguale categoria mentre i piacentini hanno trionfato nel Memorial De Benedetti che, sul diamante di casa, gli opponeva Poviglio e Ares Milano. E’ atteso quindi un doppio incontro dai contenuti sostanziosi tra due squadre decise a darsi gli ultimi ritocchi al trucco prima dell’atteso via ai campionati.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà