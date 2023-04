Una vittoria per parte tra Piacenza e Senago. Domenica via al campionato

Il Piacenza regge l’urto contro Senago, formazione di serie A, e con la testa è già alla prima di campionato, fissata per domenica al De Benedetti contro Fossano. Nell’ultima uscita pre-season i biancorossi tengono testa a Senago perdendo 6-2 gara1 e vincendo 5-4 gara2. Entrambe le partite sono state giocate sulla distanza dei nove innings con però un numero contingentato di lanci per i lanciatori. Piacentini e lombardi hanno mostrato un discreto livello di forma in vista dei rispettivi campionati ed anche per questo motivo ne sono usciti due match combattuti e dai contenuti tecnici interessanti.

