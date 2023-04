L’ora della verità nel tempio del volley di Modena. Gas Sales a caccia di semifinali

È l’ennesima sfida da dentro o fuori di questa lunga e spettacolare stagione, quella che potrebbe spianare ai biancorossi la strada verso il sogno scudetto. Oggi alle 18 (diretta su volleyballworld.tv) è in programma l’ultimo round del derby della via Emilia, che vedrà Modena e Gas Sales Bluenergy affrontarsi al PalaPanini nello scontro decisivo di questi avvincenti Quarti di finale playoff.

La formazione di casa, che in settimana ha alzato al cielo la Coppa Cev battendo Roeselare al Golden Set, ha tutte le intenzioni di sfruttare il fattore campo per chiudere una serie iniziata con due sudatissime vittorie al tie break, frutto di forza mentale e concretezza. Proprio quando i giochi parevano chiusi, Piacenza è tornata prepotentemente in corsa infliggendo alla squadra di Andrea Giani due sonori 3-0, esultando sia nel Tempio del volley modenese sia al termine del faccia a faccia al PalabancaSport. Risultato: una serie bellissima, il cui epilogo regalerà sicuramente grande spettacolo.

Già, perché gli ingredienti per un’altra sfida epica e tutt’altro che scontata ci sono tutti. I ragazzi di Massimo Botti, tornati finalmente al completo dopo una stagione contraddistinta dai tanti infortuni, veleggiano con il vento in poppa e la certezza di poter mandare in campo tutta la propria qualità. Ma guai a sottovalutare la formazione modenese, che sul proprio campo – con la spinta dell’imponente “muro giallo sugli spalti” – è capace di qualunque impresa. In palio c’è il pass per la Semifinale al meglio delle cinque gare contro l’Itas Trentino, già qualificata: sia Modena che Piacenza (per la nuova società si tratterebbe della prima partecipazione della sua giovane storia alle Semifinali scudetto) hanno tutte le intenzioni di staccarlo.

GAS SALES, PERCHE’ PUOI FARCELA

Quando può contare su tutti i suoi effettivi e quando imbrocca il ritmo giusto, Piacenza è una vera “macchina da guerra”. Lo ha dimostrato alle Final Four di Coppa Italia e recentemente anche negli ultimi due incroci di questa serie con Modena: se il livello di concentrazione rimane sintonizzato sulle giuste frequenze, Simon e compagni sono in grado di mettere alle corde chiunque. In una stagione dove, per un motivo o per l’altro, la continuità ha sempre rappresentato la vera chimera, adesso è arrivato il momento di dimostrare che la completa maturazione è stata finalmente raggiunta. Questi playoff ci stanno insegnando che non esistono padroni. Nemmeno l’ex invincibile Perugia fa più così paura: la Gas Sales, e l’intera città insieme a lei, deve crederci. Arrivare in fondo è possibile, anche se tutto dipenderà dal risultato di oggi.

IN CENTINAIA DA PIACENZA

La città, nel frattempo, sta rispondendo presente. Al PalaPanini, gomito a gomito ad oltre 2.500 tifosi modenesi, ci saranno anche circa 400 supporters piacentini. Ai 200 appassionati che si sono uniti ai Lupi Biancorossi, pronti a “invadere” Modena a bordo di quattro pullman, vanno sommati anche altri 130 sostenitori che negli ultimi giorni si sono rivolti direttamente alla società per avere i biglietti di Gara 5. Un piccolo grande muro biancorosso pronto a sostenere dall’inizio alla fine la squadra di Botti.